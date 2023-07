Inflazione: Savona (Consob), aumento tassi Bce oltre un certo punto crea più danni che vantaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica monetaria della Banca centrale europea “può spingersi fino a un punto oltre il quale crea più danni che vantaggi”. Lo ha detto Savona, presidente Consob, in un'intervista a “La Stampa”. “Anche la politica fiscale non si può spingere oltre per compensare i danni ai cittadini, perché non può aumentare la tassazione e, laddove il debito è elevato, perché l'indebitamento costa di più ed è più difficile da collocare e rinnovare. Il problema dell'inflazione è non averla. Quando si incappa in essa, le politiche stabilizzatrici tradizionali non funzionano”, ha affermato Savona che poi indica tre soluzioni: “Cambiare l'architettura istituzionale del mercato mobiliare, creare portafogli dove il risparmio 'in ogni forma' abbia lo stesso trattamento legale, compreso il tributario, e sfruttare le variazioni dei cambi esteri". Secondo il presidente della Consob, "abbiamo abbondante risparmio, ma non si indirizza verso il mercato finanziario, le cui attività sono meno protette rispetto al mercato monetario e bancario". C'è poi un vincolo "dovuto a un debito pubblico in eccesso rispetto a patti europei liberamente accettati, un problema che andrebbe affrontato senza penalizzare la crescita reale". (Res)