Regno Unito: debito pubblico raggiungerà il 310 per cento del Pil entro il 2070

- Le finanze pubbliche del Regno Unito si trovano in una posizione "molto rischiosa", con il debito pubblico destinato a raggiungere una quota del 310 per cento del prodotto interno lordo (Pil) entro 50 anni. È quanto ha reso noto l'Ufficio per la responsabilità del bilancio (Obr), spiegando che il Regno Unito è "più vulnerabile" rispetto al passato o rispetto ad altre economie avanzate quando si trattava di debito pubblico, che lo scorso maggio ha superato il 100 per cento del Pil per la prima volta dal 1961. "Le pressioni sulle finanze pubbliche sono aumentate considerevolmente dall'ultima volta che abbiamo fatto una di queste proiezioni (nel 2022)", ha affermato Richard Hughes, presidente dell'Obr. Il rapporto sui rischi fiscali dell'Obr, ripreso dal quotidiano "Financial Times", ha rivelato che la rapida successione di shock negli ultimi tre anni ha provocato la recessione più profonda del Regno Unito in tre secoli, il più forte aumento dei prezzi dell'energia dagli anni Settanta e il più forte aumento sostenuto degli oneri finanziari dagli anni Novanta. "Tutto questo ha esercitato molta più pressione sulle finanze pubbliche del Regno Unito in modo molto più rapidamente di quanto si veda in altri paesi", ha aggiunto Hughes. (Rel)