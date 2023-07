Corea del Nord: ministri Esteri Giappone e Corea del Sud riaffermano cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico ha espresso a sua volta "grave preoccupazione" per il lancio di un missile balistico effettuato mercoledì dalla Corea del Nord. Lo afferma una nota diffusa dall'associazione ieri, in concomitanza con la riunione dei ministri degli Esteri dell'Asean a Giacarta, in Indonesia. Nella nota i ministri si dicono "profondamente costernati" dall'iniziativa nordcoreana, e in particolare dalla decisione di Pyongyang di farla coincidere con gli incontri istituzionali dell'Asean in corso a Giacarta. La nota ribadisce infine l'impegno dei Paesi della regione a promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità dell'Asia, e ricorda alla Corea del Nord che "ha assunto lo stesso impegno" nella veste di Paese membro del Forum regionale dell'Asean. (segue) (Git)