Nato: Seymour Hersh, Turchia ha acconsentito a ingresso della Svezia in cambio di una linea di credito del Fmi

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha offerto all'omologo della Turchia Recep Tayyip Erdogan una linea di credito del Fondo monetario internazionale (Fmi) da oltre 11 miliardi di dollari per ottenere il via libera di Ankara all'ingresso della Svezia nella Nato. A sostenerlo, in un articolo pubblicato su "Substack", è il giornalista investigativo statunitense premio Pulitzer Seymour Hersh, che cita un funzionario governativo anonimo. Secondo Hersh, "Biden ha promesso che una linea di credito da 11-13 miliardi di dollari verrà stabilita dal Fondo monetario internazionale per la Turchia", che versa in crescenti difficoltà finanziarie. In cambio - sostiene il giornalista - Erdogan avrebbe acconsentito a far cadere le sue obiezioni all'ingresso della Svezia nella Nato proprio in occasione dell'annuale vertice dell'alleanza, che si è tenuto questa settimana a Vilnius, in Lituania. Il giornalista ricorda che la Turchia, alle prese da anni con gli effetti della svalutazione della lira, è impegnata anche nell'erculea impresa di ricostruire le vaste aree meridionali del Paese devastate dai terremoti dello scorso febbraio, costati la vita ad almeno 50mila persone. Hersh fa riferimento anche a una analisi finanziaria pubblicata lo scorso giugno dal think tank Council on Foreign Relations, che ha tracciato un quadro a tinte fosche dell'economia turca, mettendo in guardia da "una imminente crisi finanziaria" e sostenendo che Ankara si trovi a dover scegliere "tra vendere il suo oro, un inevitabile default, o ingoiare la pillola amara di una completa svolta politica e forse un programma del Fmi". (Was)