Usa-Cina: Pechino ha perso il primato delle esportazioni per la prima volta in 15 anni

- La Cina ha probabilmente perduto il primato delle esportazioni verso gli Stati Uniti per la prima volta in 15 anni nella prima metà del 2023, superata da Messico e Canada in un ulteriore segnale del progressivo "disaccoppiamento" tra le due maggiori economie mondiali. E' quanto si evince dai dati del dipartimento del Commercio Usa relativi al periodo compreso tra gennaio e maggio scorsi, quando le importazioni statunitensi dalla Cina sono calate del 25 per cento a 169 miliardi di dollari, pari al 13,4 per cento delle importazioni statunitensi totali durante il periodo in esame. Si tratta del dato più basso da 19 anni a questa parte, e di un calo del 3,3 per cento su base annua. Le importazioni statunitensi dalla Cina hanno registrato un calo lineare esteso a tutte le categorie di prodotti, e particolarmente significativo per i semiconduttori, voce che ha registrato un dimezzamento rispetto allo scorso anno. Le importazioni statunitensi dal Messico, invece, sono aumentate a 195 miliardi di dollari tra gennaio e maggio scorsi: un record storico assoluto per il periodo gennaio-maggio. Non troppo distante il Canada, le cui esportazioni verso la prima economia mondiale sono ammontate da 176 miliardi di dollari. (segue) (Was)