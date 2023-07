Usa-Cina: Pechino ha perso il primato delle esportazioni per la prima volta in 15 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto ieri un colloquio "franco e costruttivo" con il responsabile della politica estera del Partico comunista cinese, Wang Yi, a margine della riunione dei ministri degli Esteri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) a Giacarta, in Indonesia. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Matt Miller, secondo cui i due funzionari - che si erano già incontrati il mese scorso a Pechino - hanno discusso "delle divergenze e delle potenziali aree di cooperazione" tra le due superpotenze. Wang è volato a Giacarta in sostituzione del ministro degli Esteri Qin gang, che secondo fonti da Pechino non ha potuto partecipare alla riunione per problemi di salute. "Il segretario ha approfittato dell'incontro per promuovere gli interessi e i valori degli Stati Uniti, per sollevare direttamente le preoccupazioni condivise dagli Usa e dai loro alleati e partner rispetto alle azioni della Repubblica popolare cinese, e per incoraggiare passi in avanti sui problemi che riguardano i popoli degli Stati Uniti, della Cina e di tutto il mondo", ha spiegato Miller. Durante il confronto Blinken "ha sottolineato l'importanza di mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan" e ha "chiarito" a Wang "che gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati e partner, promuoveranno la visione di un ordine internazionale libero, aperto e basato sulle regole". (segue) (Was)