Usa-Cina: Pechino ha perso il primato delle esportazioni per la prima volta in 15 anni (3)

- Le due parti hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazioni nelle settimane e nei mesi che verranno, ha concluso il portavoce del dipartimento di Stato. Il colloquio conferma l'intensificarsi dei contatti tra i vertici di Usa e Cina. Dopo la visita di Blinken di metà giugno, la scorsa settimana è stata in Cina la segretaria al Tesoro Janet Yellen, mentre nei prossimi giorni è atteso a Pechino l'inviato per il Clima del presidente Joe Biden, John Kerry. La visita di Blinken a Pechino, tuttavia, non sembra aver avviato il disgelo tra le due superpotenze che Biden aveva anticipato al termine del vertice del G7 di Hiroshima, in Giappone, lo scorso maggio. In particolare, la Cina non ha per il momento acconsentito all'apertura di canali di comunicazioni diretti tra i vertici militari dei due Paesi, necessari secondo gli Stati Uniti a ridurre il rischio di un conflitto in aree calde come lo Stretto di Taiwan e il Mar Cinese Meridionale. (Was)