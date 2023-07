Siria-Iraq: colloquio ministro Agricoltura Qatana con delegazione tecnica di Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Agricoltura e della riforma agraria della Repubblica araba di Siria, Mohammed Hassan Qatana, ha incontrato, ieri, a Damasco, una “delegazione tecnica e scientifica dal ministero delle Risorse idriche della Repubblica d’Iraq, guidata dal consigliere, Aladdin Taher Najm. Secondo l’agenzia di stampa siriana “Sana”, Qatana e la delegazione irachena hanno discusso della situazione nei due Paesi per quanto concerne le risorse idriche e il settore agricolo. Le due parti hanno affrontato, quindi, il tema dell’impatto del cambiamendo climatico, della scarsità di precipitazione e della diminuzione della portata dei fiumi Tigri ed Eufrate. Durante i colloqui, inoltre, si è parlato dello scambio dei prodotti agricoli tra Damasco e Baghdad e della possibilità di esentare la Siria dal pagamento delle tariffe doganali. L’incontro è avvenuto in un contesto di crisi idrica per entrambi i Paesi, in particolare per l’Iraq, dove la crisi idrica sta mettendo a dura prova il settore primario, soprattutto l’agricoltura e la pesca. Uno dei governatorati iracheni più duramente colpiti dalla crisi idrica è quello meridionale di Bassora, dove, come riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, una buona parte dei contadini e dei pescatori rischia di perdere le proprie fonti di sostentamento. La riduzione della portata del Tigri e all’Eufrate, dovuta alla scarsità di precipitazioni e alla gestione delle dighe costruite da Iran e Turchia, ha causato la diminuzione dell’afflusso d’acqua nello Shatt al Arab, in persiano Arvand (costituito, appunto, dalla confluenza di Tigri ed Eufrate), che segna parte del confine tra l’Iraq e la Repubblica islamica. Gli stagni un tempo irrigati da questo fiume, di conseguenza, sono in gran parte prosciugati e presentano un tasso di salinità e di inquinamento che impedisce loro di essere un habitat adeguato per i pesci d’acqua dolce che un tempo vi abitavano. Tale evoluzione ha avuto ripercussioni negative sul tessuto sociale delle comunità contadine e pescatrici che vivono nei dintorni di questi stagni. Basti pensare che, secondo un funzionario della Direzione agricoltura del governatorato di Bassora, Abbas Dakheel, solo quattro stabilimenti piscicoli sono stati autorizzati a operare quest’anno, rispetto ai quindici attivi nel 2020. (Res)