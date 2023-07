Thailandia: Pita promette di "non arrendersi" dopo la mancata elezione a primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pita Limjaroenrat, leader del partito Phak Kao Klai (Andiamo avanti), vincitore delle elezioni generali tenute in Thailandia lo scorso maggio, ha promesso di "non arrendersi" dopo la bocciatura della sua candidatura a primo ministro da parte del parlamento, nella giornata di ieri. "Per quanto riguarda l'esito del voto, l'unica cosa che intendo dire è che lo accetto, ma che non ci arrenderemo", ha detto il leader progressista. "Non siamo ancora pronti a rinunciare. Discuteremo le strategie per consolidare i voti in vista del prossimo turno", ha dichiarato il leader di Phak Kao Klai dopo l'estenuante seduta parlamentare di ieri, segnata da ore di intenso dibattito tra gli esponenti dei diversi schieramenti parlamentari. La Camera dei rappresentanti (bassa) e il Senato (alta) hanno votato alle 16 di ieri (ora locale), ma Pita, forte del sostegno di otto forze politiche progressiste che controllano complessivamente 312 seggi su 500 alla Camera, non è riuscito a ottenere i 376 voti parlamentari necessari per diventare capo del governo. Complessivamente sono stati espressi 324 voti in suo favore e 182 contrari, con 199 astensioni. Una seconda votazione si terrà il 19 luglio. (segue) (Fim)