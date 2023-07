Iraq: premier Sudani effettua visita non annunciata nel Kurdistan iracheno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, ha effettuato, ieri, una visita non annunciata a Erbil, nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno. Secondo l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, Sudani ha incontrato il presidente della Regione autonoma, Massoud Barzani, con il quale ha visitato alcune località turistiche del governatorato di Erbil. Ad accompagnarli, inoltre, c’era il ministro degli Esteri dell’Iraq, Fouad Hussein. La visita dei due rappresentanti del governo federale di Baghdad a Erbil è avvenuta in una fase di aspre tensioni politiche, anzitutto nella Regione autonoma, dove è in atto lo scontro, sull’organizzazione di elezioni legislative, tra il Partito democratico del Kurdistan (Kdp), guidato da Massoud Barzani e dal nipote, Nechirvan, primo ministro del governo regionale di Erbil, e l’Unione patriottica del Kurdistan (Puk), condotta da Bafel Talabani, figlio dell’ex presidente della Repubblica irachena, Jalal. Inoltre, sono in corso attriti tra il governo federale di Baghdad e il governo regionale di Erbil, in merito alle esportazioni del petrolio estratto nel Kurdistan iracheno, che dovrebbe essere esportato attraverso la compagnia petrolifera nazionale Somo. (Irb)