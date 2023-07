Usa: governo pagherà 1 milione di dollari per archiviare accuse di aggressione sessuale a ex generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti pagherà circa un milione di dollari a una colonnello dell'Esercito in congedo che nel 2019 ha accusato una sua superiore di aggressione sessuale. L'accordo da 975mila dollari comporterà l'archiviazione delle accuse mosse dal colonnello Kathryn Spletstoser all'ex generale John Hyten, che ha sempre negato ogni addebito. Spletstoser sostiene di essere stata aggredita sessualmente nel 2017, quando serviva come attendente di Hyten presso il Comando strategico Usa. Le molestie si sarebbero verificate in un albergo in California in occasione di una conferenza sulla sicurezza. Le forze armate Usa hanno condotto un'indagine durata due anni, ma nel 2019 hanno concluso di non poter corroborare le accuse. (Was)