Iraq: protesta comunità cristiane contro decreto presidenziale su nomina patriarca caldeo

- Centinaia di cristiani, che hanno dichiarato di rappresentare le diverse comunità cristiane dell’Iraq, tra cui caldei, assiri, siro-aramei e armeni, hanno manifestato ieri davanti alla cattedrale cattolica caldea di Mar Yousif, ad Ankawa, nel governatorato di Erbil, chiedendo al presidente della Repubblica, Abdullatif Rashid, di ritirare un decreto emesso lo scorso 7 luglio. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, precisando che, secondo i manifestanti, il decreto di Rashid, che ha abrogato un precedente decreto emesso nel 2013 dal suo predecessore, Jalal Talabani, che sanciva il diritto del patriarca di Babilonia dei caldei in Iraq di amministrare le proprietà ecclesiastiche, sarebbe lesivo delle prerogative del patriarca. La presidenza della Repubblica irachena, che nei giorni scorsi ha a più riprese assicurato la revoca del decreto, precisando che quest’ultimo non lede il ruolo del patriarca, ha accusato “alcuni mezzi di informazione” di aver diffuso la notizia secondo cui il testo “colpirebbe un simbolo religioso”. Inoltre, la presidenza della Repubblica irachena ha spiegato che “i decreti presidenziali sono emessi solo per i funzionari delle istituzioni e degli enti governativi”, aggiungendo che “l’istituzione religiosa non è considerata parte del governo politico” e che “colui che la dirige non è un impiegato dello Stato la cui nomina possa essere stabilita per decreto”. Tuttavia, come si legge nella dichiarazione indirizzata dai manifestanti a Rashid, il decreto del 7 luglio appare per buona parte delle comunità cristiane come “un insulto e una degradazione di un simbolo religioso, ossia il rispettato patriarca, il cardinale Mar Louis Sako, capo della chiesa caldea cattolica in Iraq e nel mondo”. La “disapprovazione” espressa dai manifestanti, inoltre, è stata aggravata dalla decisione presa ieri Corte d’appello di Baghdad al Karkh di convocare il patriarca caldeo. Secondo “Shafaq”, tale decisione è giunta dopo la denuncia sporta da Ryan al Kildani, capo del Movimento di Babilonia, una fazione cristiana armata affiliata alle Forze di mobilitazione popolare (coalizione di milizie sciite che si ritengono sostenute dall’Iran). Lo scorso 8 maggio, inoltre, il patriarca caldeo aveva minacciato di denunciare Al Kildani in sede internazionale, se il governo federale di Baghdad non avesse adottato le misure necessarie per porre fine ai suoi tentativi di usurpare l’autorità in seno alle comunità cristiane e di appropriarsi indebitamente dei beni dei cristiani nel governatorato di Ninive. (Irb)