Coree: Seul impone sanzioni unilaterali dopo lancio missile balistico nordcoreano

- La Corea del Sud ha annunciato oggi l'imposizione di nuove sanzioni unilaterali a carico della Corea del Nord, in risposta al lancio di un missile balistico intercontinentale effettuato da Pyongyang questa settimana. Secondo il ministero degli Esteri sudcoreano, la misura è stata assunta in risposta "alla minaccia alla pace e alla sicurezza della Penisola coreana e della società internazionale". Le sanzioni colpiscono quattro individui e tre organizzazioni accusati da Seul di aver contribuito allo sviluppo e al finanziamento dei programmi balistico e nucleare della Corea del Nord. Tra i soggetti in questione figurano due funzionari del governo nordcoreano: Jong Kyong-thael, membro del Politburo e della Commissione per gli affari di Stato del Partito del lavoro, e Park Kwang-ho, ex direttore del dipartimento della Propaganda e dell'agitazione, di cui è vicedirettrice la sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong. Sanzionati anche i vertici di Congo Aconde, una "società di facciata" che procurerebbe valuta estera alla Corea del Nord tramite la vendita di statue e sculture. (segue) (Git)