Usa: Biden ordina invio di riservisti in Europa a sostegno di Nato e Ucraina

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato ieri un ordine esecutivo che autorizza l'invio di 3mila riservisti delle forze armate statunitensi in Europa, a sostegno della Nato e in risposta al conflitto in Ucraina. Lo scopo dell'ordine, ha spiegato il presidente, è di rafforzare l'operazione Atlantic Resolve, lanciata dalla Nato nel 2014 in risposta all'annessione della Crimea da parte della Russia. "Sin dal 2014 il Comando Usa in Europa ha fornito forze adeguate al combattimento per lo schieramento a rotazione in Europa (...) a dimostrazione del nostro impegno nei confronti della Nato", ha commentato il tenente generale Douglas Sims, direttore delle operazioni dello stato maggiore congiunto Usa. "Questo (provvedimento) riafferma il nostro sostegno e impegno incrollabili a difesa del fianco orientale della Nato in risposta alla guerra illegale e non provocata della Russia all'Ucraina". (Was)