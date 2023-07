Giappone: razzo vettore Epsilon esplode durante un test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma spaziale del Giappone ha registrato l'ultimo di una crescente serie di fallimenti oggi, con l'esplosione di un razzo vettore di piccole dimensioni Epsilon S durante un collaudo nel nord-est del Paese. Secondo l'Agenzia per l'esplorazione aerospaziale giapponese (Jaxa) il razzo è esploso circa nove minuti dopo l'inizio di un test presso il Centro collaudi di Noshiro, nella prefettura di Akita. L'incidente non ha causato vittime o feriti, ma è l'ennesimo colpo ai tentativi di Tokyo di mantenere una posizione di rilievo nel settore dei lanci spaziali commerciali. All'inizio di quest'anno il lancio inaugurale del nuovo razzo vettore H3, già rinviato più volte a causa di problemi in fase di sviluppo, è fallito a causa della mancata accensione di uno dei motori ausiliari. Lo scorso ottobre, invece, è fallito il lancio inaugurale di un altro razzo sviluppato in Giappone, l'Epsilon 6. (Git)