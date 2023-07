Corea del Nord: ministri Esteri Giappone e Corea del Sud riaffermano cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Giappone e Corea del Sud, Yoshimasa Hayashi e Park Jin, hanno riaffermato la determinazione dei rispettivi Paesi a cooperare per far fronte alle provocazioni e alle minacce provenienti dalla Corea del Nord. Hayashi e Park hanno concordato che il lancio di un missile balistico intercontinentale effettuato due giorni fa da Pyongyang "ha posto una minaccia alla pace e alla stabilità della comunità internazionale", secondo una nota del ministero degli Esteri giapponese. I due ministri si sono incontrati ieri a Giacarta, a margine della ministeriale degli Esteri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e degli eventi correlati in corso in Indonesia. Durante l'incontro, il ministro giapponese ha fornito inoltre nuove rassicurazioni in merito al piano del Giappone per lo smaltimento dell'acqua decontaminata di Fukushima, ribadendo la volontà di coinvolgere Seul nella supervisione delle procedure di scarico nell'Oceano Pacifico. (segue) (Git)