Singapore: corruzione, miliardario Ong arrestato nell'indagine che coinvolge il ministro dei Trasporti

- Il miliardario e magnate del settore immobiliare Ong Beng Seng, direttore esecutivo di Hotel Properties Limited (Hpl), è stato raggiunto da un mandato d'arresto delle autorità di Singapore, nell'ambito della medesima indagine per corruzione che vede coinvolto il ministro dei Trasporti della città-Stato, S. Iswaran. In una nota, Hpl afferma che a carico di Ong non è stata ancora formalizzata alcuna accusa, e aggiunge che il miliardario "sarà in viaggio fino al 14 luglio e consegnerà il suo passaporto (...) al rientro a Singapore". Il miliardario avrebbe già versato una cauzione di 75.700 dollari per ottenere la libertà vigilata nel corso delle indagini. Ong era già stato avvistato mercoledì presso la sede dell'Ufficio di investigazione delle pratiche corruttive (Cpib) di Singapore, che sta conducendo l'indagine. (segue) (Fim)