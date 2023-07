Pa: assessore Personale Roma, nuovo contratto integrativo, risultato mai conseguito in precedenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sottoscritto con i sindacati il nuovo contratto integrativo dei 22 mila dipendenti capitolini. Grazie agli incentivi economici aumentiamo gli stipendi da lavoro povero e rimettiamo in moto una macchina amministrativa bloccata da anni, puntando sulla valorizzazione del personale rafforzando i servizi legati al contatto diretto con la cittadinanza e sul territorio. Lo scrive, sui social, l'assessore di Roma Capitale delegato a Personale, Decentramento, Partecipazione e Città dei 15 minuti, Andrea Catarci. "Con gli aumenti del nuovo contratto - aggiunge - i dipendenti di Roma Capitale recuperano parte del gap salariale nei confronti delle altre Pubbliche Amministrazioni, evitando così gli esodi degli ultimi anni di personale capitolino che ricerca lavoro in altri Enti. Un ringraziamento sentito va ai dirigenti della delegazione trattante, al personale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale e a tutti i rappresentati sindacali con cui è stato condiviso il percorso verso un risultato mai conseguito in precedenza", conclude. (Rer)