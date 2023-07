Camera: Foti (Fd'I), rinuncio ad indennità senza alcun problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio di Presidenza della Camera "ha stabilito, senza alcun voto contrario, di attribuire ai capigruppo, un'indennità pari a quella percepita dai presidenti di Commissione, la più bassa tra quelle in vigore. Con una sostanziale differenza: quella riconosciuta ai capigruppo non comporta alcun aggravio di spesa al bilancio della Camera. Tuttavia, ritengo che sia giusto lasciare ai destinatari della misura la possibilità di rinunciare alla stessa, cosa che faccio senza difficoltà alcuna". Lo dichiara in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (Com)