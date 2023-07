Israele-Azerbaigian: ministro Difesa Gallant, discorso su Iran centrale per mantenimento sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran è al centro delle priorità dei discorsi sul mantenimento della sicurezza. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa d'Israele, Yoav Gallant, in un punto stampa a Baku, la capitale dell'Azerbaigian. La visita nella capitale azera è "un passo avanti significativo per discutere del rafforzamento delle relazioni tra i nostri Paesi", ha detto Gallant. "Abbiamo discusso della cooperazione nei settori della sicurezza, dell'intelligence e dell'industria. La visita rafforzerà le relazioni strategiche", ha detto il ministro israeliano. A proposito della recente operazione condotta a Jenin dalle forze di sicurezza israeliane, il ministro ha affermato: “Abbiamo rilevato un aumento della qualità e della portata dei nostri mezzi di guerra e abbiamo dimostrato che ovunque ci sia terrorismo, agiremo in modo offensivo e proattivo". Sulla questione del trasferimento di armi difensive dall'Iran alle Forze armate della Siria, Gallant ha detto: "Guardando indietro di un decennio, la nostra attività per prevenire il trasferimento di armi illegali ha avuto successo”. (segue) (Res)