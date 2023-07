© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'India ha dato il suo accordo di principio per acquistare dalla Francia 26 caccia Rafale in versione Marine per portaerei, oltre a tre sottomarini Scorpene. Lo ha annunciato con un comunicato il ministero della Difesa indiano, mentre il premier Narendra Modi sta effettuando una visita di due giorni a Parigi. I costi e altre condizioni legate alla vendita dovranno essere negoziate con il governo francese. (Frp)