Ucraina: Pentagono, il Paese ha già ricevuto le bombe a grappolo

- Le Forze armate ucraine hanno già ricevuto le bombe a grappolo statunitensi, dopo la fornitura annunciata la settimana scorsa dal presidente Joe Biden. La notizia è stata confermata alla stampa dal tenente generale Douglas Sims, direttore per le operazioni allo Stato maggiore congiunto Usa. “In questo momento gli armamenti sono in Ucraina”, ha detto. Biden ha motivato le forniture di bombe a grappolo ricordando che le Forze armate ucraine stanno esaurendo le munizioni e i proiettili di artiglieria necessari per portare avanti la controffensiva contro i russi, riconoscendo peró che si è trattato di una “decisione difficile”, alla luce dei rischi per la popolazione civile legati all’utilizzo di questi armamenti. (Was)