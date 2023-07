Usa: per agenzia Oms aspartame è cancerogeno, ma seconda struttura non cambia linee guida sul consumo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia internazionale per la ricerca sui tumori (Iarc), una struttura interna all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato che il dolcificante artificiale aspartame potrebbe aumentare il rischio di cancro. All’annuncio, tuttavia, è seguita una seconda comunicazione discordante da parte del Comitato congiunto di esperti sugli additivi alimentari, anch’essa interna all’Oms, il quale ha negato possibili modifiche alle indicazioni dell’agenzia sui limiti da rispettare per quanto riguarda il consumo di dolcificanti artificiali. In base agli attuali standard del Comitato, una persona dal peso di circa 70 chilogrammi potrebbe bere una decina di lattine di bibite gassate, evitando conseguenze negative rilevanti sulla propria salute. La dichiarazione della Iarc sulla cancerogenicità dell’aspartame si basa sui dati provenienti da tre studi condotti su pazienti, nei quali sarebbe stato osservato che un elevato consumo di bevande contenenti dolcificante porterebbe ad un incremento dei casi di tumore al fegato. Nelle tre ricerche, inoltre, il “consumo elevato” di questa tipologia di bevande è ben inferiore rispetto a dieci lattine al giorno, anche se viene riconosciuto che i risultati potrebbero limitarsi alle persone che nella vita quotidiana consumano quotidianamente bevande contenenti dolcificante. “Le persone che assumono aspartame in grandi quantità dovrebbero comunque pensare di passare all’acqua o ad altre bevande non dolcificate: nonostante ciò, i dati in nostro possesso non indicano che il consumo occasionale possa rappresentare un rischio per la maggior parte delle persone”, ha dichiarato Francesco Branca, in conferenza stampa. (Was)