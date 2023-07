Usa: Camera vota per vietare garanzie del Pentagono a tutela dell’aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato contro una norme adottata dal Pentagono per garantire l’accesso all’aborto alle donne del personale militare Usa, indipendentemente da dove siano dislocate. La proposta, aspramente contestata dai democratici, è stata approvata con 221 voti favorevoli e 213 contrari, grazie allo sforzo dei repubblicani conservatori che hanno presentato una serie di emendamenti al disegno di legge relativo al bilancio del dipartimento della Difesa. La misura è stata criticata in blocco dal Partito democratico, con diversi parlamentari che hanno affermato di non poter votare a favore di una legge che include restrizioni all’aborto. La whip democratica alla Camera, Katherine Clark, ha affermato in aula che i repubblicani “stanno sfruttando il bilancio della difesa per arrivare al loro vero obiettivo: vietare l’aborto a livello federale”. (Was)