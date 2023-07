Ue: Gentiloni, riforma Patto di stabilità entro fine anno è fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma del Patto di stabilità entro la fine dell'anno è fondamentale. A dirlo il Commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa finale della riunione dell'Eurogruppo di Bruxelles. "Oggi ho sottolineato l'importanza di raggiungere un buon accordo entro la fine dell'anno sulla riforma delle nostre regole di bilancio, un obiettivo ribadito nella dichiarazione dell'Eurogruppo. Questa tempistica è fondamentale per consentire l'applicazione delle nuove regole in tempo per la preparazione dei bilanci nazionali per il 2025", ha detto Gentiloni. "Abbiamo bisogno di un quadro stabile, credibile e prevedibile per sostenere la crescita sostenibile e la stabilità in Europa. Raggiungere questo accordo in autunno deve essere la nostra priorità comune", ha concluso il Commissario europeo all'Economia. (Beb)