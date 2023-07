Francia: Macron, legge programmazione militare è quello di cui ha bisogno esercito francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di programmazione militare 2024-2030 adottata dal parlamento di Parigi è quella di cui ha bisogno l'esercito francese. Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron, in un discorso tenuto prima della tradizionale Festa nazionale del 14 luglio al ministero della Difesa. La legge "è volontarista in continuità con la precedente, cosa che permetterà alla Francia di raddoppiare il suo bilancio annuo della difesa", ha detto il presidente. "La Francia non ha atteso la guerra in Ucraina per lanciare uno sforzo massiccio", ha aggiunto Macron. Il testo ha ottenuto in Senato 313 voti favorevoli e 17 contrari. La legge prevede un finanziamento di 413 miliardi di euro alla Difesa francese, il 40 per cento in più rispetto a quello precedente. Tra i principali dossier ci sono quelli che prevedono l'ammodernamento degli eserciti, un maggiore controllo sull'industria nazionale della difesa e un'attenzione rafforzata sui sistemi di informazione. (Frp)