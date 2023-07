Usa: Hollywood, migliaia di attori in sciopero da domani dopo stop a trattative su contratto di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di attori di Hollywood si stanno preparando allo sciopero, dopo che il sindacato Sag-Aftra (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) non ha trovato un accordo con i rappresentanti dell’industria cinematografica statunitense in merito alle condizioni del nuovo contratto di lavoro. Il consiglio nazionale del sindacato ha votato all’unanimità in favore di uno sciopero, che secondo i negoziatori inizierà domattina. Il presidente, Fran Drescher, ha affermato in conferenza stampa che “quanto sta accadendo a noi è analogo a quanto sta accadendo in tutti gli altri settori: i datori di lavoro stanno mettendo il proprio beneficio davanti alle necessità dei dipendenti”. Durante le trattative, i lavoratori hanno chiesto un aumento di paga e maggiori garanzie di sicurezza relativamente all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Condizioni analoghe a quelle chieste nei giorni scorsi dagli sceneggiatori di Hollywood, che stanno già scioperando. (Was)