Trasporti: Pellecchia (Fit-Cisl), alta adesione sciopero dimostra validità nostre motivazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La significativa adesione allo sciopero di oggi del trasporto ferroviario dimostra il disagio che vivono le lavoratrici e i lavoratori del settore". E' quanto dichiara in una nota il segretario generale Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia, a margine dello sciopero di oggi di Trenitalia e Italo-Ntv. Lo stesso sottolinea: "Auspichiamo che si avviino subito, nelle due imprese interessate, le procedure per il reclutamento di nuovo personale necessario a coprire le carenze che stanno determinando una situazione intollerabile oltre che insostenibile, e che si attivi un confronto al livello ministeriale per affrontare la questione delle aggressioni al personale operativo della mobilità". Per il segretario nazionale del sindacato, Gaetano Riccio, in Italo-Ntv la questione "è più articolata perché chiediamo il rinnovo del contratto aziendale e l'aumento delle indennità specifiche per i vari settori, sapendo che il conseguente step è l'applicazione del contratto nazionale di settore, il Ccnl della mobilità/attività ferroviarie, oltre alla necessità di aumentare il numero di risorse per circa 150 unità. Per Trenitalia occorre un piano che preveda 1000 nuove assunzioni da distribuire in tutti i settori aziendali (equipaggi, manutenzione, commerciale e specialisti) oltre alla risoluzione di problemi di gestione del personale e adeguamento del valore economico del ticket restaurant che è rimasto invariato rispetto ai rincari attuali". (segue) (Com)