Usa: interferenze elettorali, Jared Kushner ha testimoniato davanti al gran giurì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità starebbero cercando di appurare se Trump e i suoi alleati abbiano agito volontariamente sulla base di affermazioni non veritiere, per consentire all’ex presidente di rimanere al potere dopo la sconfitta contro Joe Biden. Secondo le fonti, Kushner avrebbe testimoniato a Washington il mese scorso, ribadendo che secondo lui Trump sarebbe convinto della presenza di frodi elettorali. Lo staff del consigliere speciale Jack Smith, nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le indagini su Trump, avrebbe ascoltato anche la testimonianza di Alyssa Farah Griffin, ex direttrice della comunicazione alla Casa Bianca. (Was)