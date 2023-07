Italia-Ue: “Faz”, il governo candida Cipollone a successore di Panetta alla Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha candidato il vicegovernatore della Banca d'Italia, Piero Cipollone, a successore di Fabio Panetta nell'incarico di membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (Bce). È quanto il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” afferma di aver appreso a margine della riunione dell'Eurogruppo tenuta oggi a Bruxelles. A novembre, Panetta lascerà l'Eurotower per insediarsi come governatore a Bankitalia in sostituzione di Ignazio Visco. Al momento, non vi sono altri candidati ad assumere il posto vacante nel Comitato esecutivo della Bce ed “è molto improbabile” che vengano nominati da altri Stati membri dell'Eurozona. Secondo una regola non scritta, i quattro maggiori Paesi dell'area dell'euro, ossia Germania, Francia, Italia e Spagna, sono sempre rappresentati nel Comitato esecutivo della Bce. Le candidature alla successione di Panetta potranno essere presentate fino alla fine di agosto e l'Eurogruppo assumerà una decisione alla sua prossima riunione, in programma a Santiago de Compostela alla metà di settembre. Il candidato prescelto sarà quindi ascoltato dal Consiglio direttivo della Bce dalla commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo. Tuttavia, entrambi gli organi non hanno diritto di decisione. Il Consiglio europeo potrebbe, infine, approvare la nomina di Cipollone all'Eurotower a ottobre. Intanto, i governi dell'Eurozona avrebbero segnalato all'esecutivo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che un candidato italiano alla successione di Panetta verrebbe accettato soltanto se proveniente dalla Banca d'Italia. (Geb)