Ucraina: Pentagono, Wagner non sta partecipando attivamente ai combattimenti

- I mercenari della compagnia paramilitare russa Wagner non stanno prendendo parte in maniera significativa ai combattimenti in Ucraina, dopo il tentativo di insurrezione organizzato dal leader del gruppo, Evgenij Prigozhin, il mese scorso. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa. “Allo stato attuale, possiamo dire che le forze del gruppo Wagner non stanno prendendo parte in maniera significativa al combattimento”, ha detto, aggiungendo che la maggior parte dei mercenari è comunque rimasta all’interno dei territori ucraini occupati dalla Russia. (Was)