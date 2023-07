Libia: missione Onu chiede di fermare immediatamente il blocco dei giacimenti petroliferi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi sviluppi avvengono nel contesto delle recenti polemiche per la distribuzione di proventi petroliferi e dei fondi pubblici nel Paese nordafricano. Il generale libico Khalifa Haftar, comandante in capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) basato a Bengasi, in Cirenaica, ha infatti minacciato di bloccare i pozzi di petrolio nel caso in cui non venga istituito un nuovo meccanismo per l’erogazione, più equa e trasparente, delle somme versate dalla Banca centrale. La fonte libica sentita da “Nova” riferisce che le forze dell’Lna, presenti nell’area del bacino di Murzuk, dove sono presenti i giacimenti Sharara ed El Feel, non si sono opposti alla chiusura dell’impianto operato da Eni. Circostanza, quest’ultima, che solleva interrogativi sul ruolo di Haftar nello stop al giacimento operato da Eni. (Lit)