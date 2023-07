Israele: patriarca latino denuncia aumento aggressioni degli ebrei contro i cristiani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prelato ha poi affermato di “non credere” che il governo israeliano intenda agire “deliberatamente contro i cristiani”. Vi sono “singoli, forse”, che operano a tal fine, “ma non a livello istituzionale”. Le autorità di Israele “vogliono semplicemente attuare la loro politica di enfatizzare il carattere ebraico di Gerusalemme, ma questo incide anche sul carattere cristiano” della città dove “i luoghi santi non dovrebbero essere toccati”. Il carattere cristiano di Gerusalemme è, infatti, “parte dell'identità multireligiosa e multiculturale della città: mantenerlo è uno dei nostri compiti più importanti e ciò include anche le comunità che vivono qui”. Pizzaballa ha infine affermato che i cristiani non lasceranno la Terra santa, ma stanno diventano “meno numerosi” e non hanno “la stessa forza e visibilità di prima”. (Geb)