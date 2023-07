Rifiuti: Baglio (Pd), ricostruzioni Fd'I marziane, chiedano a Governo di cambiare regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fotografia scattata oggi dai consiglieri di Fratelli d'Italia sulla gestione della raccolta dei rifiuti a Roma è del tutto fuori dal mondo, questa sì davvero marziana. Lo dichiara in una nota la capogruppo del Pd in Campidoglio Valeria Baglio. "Per esempio, quando affrontano la modalità di recupero dei diversi tipi di rifiuti sembrano del tutto ignorare che le norme in vigore richiedono di differenziare i materiali che compongono la frazione secca, come previsto dal Codice dell'Ambiente. Cadere in questi errori la dice lunga sulla conoscenza dei problemi attuali, che vanno avanti da decenni, nella gestione dei rifiuti. Se a loro queste regole non vanno bene, hanno sempre la possibilità di chiedere al governo nazionale di cambiarle. Per la prima volta questa amministrazione sta affrontando con coraggio e determinazione i problemi con un piano chiaro: no a nuove discariche sul suolo della Capitale o delle aree limitrofe, no ai trasferimenti inquinanti di tonnellate di rifiuti in giro per l'Italia e verso altri Comuni", prosegue. (segue) (Com)