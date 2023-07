Rifiuti: Baglio (Pd), ricostruzioni Fd'I marziane, chiedano a Governo di cambiare regole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sugli impianti, bisognerebbe poi avere l'onestà intellettuale di dire che la Capitale ha una produzione di rifiuti tale da necessitare di soluzione proporzionate. La scelta del termovalorizzatore, realizzato con tutte le caratteristiche più avanzate, come le regole ambientali, europee e nazionali, prescrivono, rappresenta la strada già percorsa dalle maggiori Capitali europee. Non ci sarà nessun ecomostro, ma più impianti moderni ed efficienti. Questa amministrazione ha chiuso il Tmb di Rocca Cencia, questa amministrazione ha fatto una scelta determinata, che vuole liberare i romani dalle crisi croniche, per portare Roma fuori da logiche emergenziali, puntando a promuovere la differenziata e il porta a porta, rimasti fermi per troppi anni. Infine, fuori luogo e assolutamente infondato è il riferimento alla demonizzazione degli operatori. Ama pubblica è una garanzia di un servizio per la città, che deve essere oggi migliorato e promosso, a vantaggio di lavoratori e cittadini. L'obiettivo è comune: una città più pulita, senza nuove discariche e senza sperpero di fondi", conclude. (Com)