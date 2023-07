Roma: atterra a Ciampino e smarrito prende primo bus, agenti ritrovano giovane disabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i genitori di un ragazzo disabile, un giovane di 28 anni, appena arrivati a Ciampino dalla Francia, hanno dato l'allarme agli agenti della Polizia di Stato della Polizia di Frontiera dell'aeroporto, perché il giovane si era allontanato repentinamente dal proprio nucleo familiare, verosimilmente spaesato ed intimorito dal viaggio in aereo. Immediatamente i poliziotti si sono adoperati per le ricerche del ragazzo e, acquisite le immagini della videosorveglianza, hanno visto che il giovane si era allontanato dall'aeroporto salendo a bordo del primo autobus che era passato in quel momento. Il conducente del mezzo è stato subito rintracciato telefonicamente ed allertato di quanto accaduto. Subito dopo aver capito cosa fosse accaduto, gli agenti della Polaria si sono immediatamente portati al capolinea della linea 520, in zona Cinecittà, dove il giovane, disorientato e spaventato, è stato individuato, tranquillizzato e quindi ricondotto alle amorevoli cure della famiglia. (Rer)