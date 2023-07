Ue: Guterres, multilateralismo sempre più fondamentale in un mondo multipolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il multilateralismo è più importante che mai. A dirlo il segretario generale della Nato, Antonio Guterres, in una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a La Hulpe, in Belgio, per l'incontro di alto livello fra Onu e Ue. "Ci incontriamo in un momento in cui la cooperazione internazionale è messa a dura prova. L'invasione russa dell'Ucraina ha scosso la regione e il mondo. Il cambiamento climatico sta paralizzando i Paesi, mentre innumerevoli persone in fuga da conflitti, persecuzioni e povertà vengono lasciate morire", ha detto. "Anche la ripresa economica, che pure è in corso dopo la crisi del Covid, sta esacerbando le disuguaglianze e alimentando la sfiducia tra l'Occidente globale e il sud del mondo, che si trova bloccato nell'accesso a finanziamenti cruciali per lo sviluppo. È in questo momento che il multilateralismo è più vitale che mai: per portare la pace, per proteggere il pianeta, per sconfiggere la fame, per costruire barriere per le nuove tecnologie, e so che le nostre due organizzazioni condividono queste priorità", ha aggiunto. "Sono grato per il vostro contributo ai nostri sforzi, dall'azione per il clima allo sviluppo sostenibile, dalla sicurezza delle imprese ai diritti umani e all'uguaglianza di genere, questo dialogo è il testamento dell'importanza del nostro partenariato. Ci troviamo in un mondo sempre più multipolare e questo richiede un rafforzamento delle forme di cooperazione e di governance multilaterale ancorate al diritto internazionale. L'Unione europea deve essere un pilastro essenziale di questo nuovo ordine globale", ha concluso Guterres. (Beb)