Pa: Fp Cgil, ora più risorse per il rilancio dei servizi all'utenza romana

20 luglio 2021

- Si è sbloccata, dopo una fase di stallo, la trattativa riguardante le risorse economiche da inserire nel contratto integrativo riguardante i 24mila dipendenti del comune di Roma. Per Fp Cgil Roma e Lazio "un passaggio fondamentale per ridefinire e rilanciare l'organizzazione e la qualità dei servizi erogati ai cittadini romani". "Abbiamo firmato la preintesa sulla parte economica del contratto integrativo dei dipendenti capitolini, una trattativa che ha attraversato momenti di grande difficoltà, che sono però stati superati da un ritrovato e reciproco ascolto delle istanze delle parti". Un passaggio importante spiega Marco D'Emilia di Fp Cgil Roma e Lazio "imprescindibile per creare le condizioni atte a raggiungere un accordo condiviso e necessario per dare respiro ai livelli retributivi del personale. Nei prossimi giorni - conclude il sindacalista - la Fp Cgil Roma e Lazio assumerà come priorità l'apertura dei tavoli di confronto al fine di riorganizzare le attività e i servizi, col fine di migliorare la qualità degli stessi per i cittadini romani e le condizioni lavorative di tutti i dipendenti di Roma Capitale". (Com)