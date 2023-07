Pa: Baglio-Battaglia (Pd), bene firma contratto integrativo garantisce qualità lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un importante risultato dell'amministrazione Gualtieri la firma del contratto integrativo per i dipendenti di Roma Capitale. Un risultato che si attendeva da anni e che si deve al dialogo positivo portato avanti con i rappresentanti dei lavoratori per far tornare centrali qualità e professionalità del lavoro. Lo dichiara la capogruppo del Pd in Campidoglio Valeria Baglio e la consigliera capitolina Pd e presidente della commissione Lavoro Erica Battaglia. "Gli incentivi da 1.500 a 2.200 euro che partiranno da quest'anno, ma entreranno a regime nel 2024, rappresentano il riconoscimento e la valorizzazione del lavoro dipendente, che negli ultimi anni è stato trascurato, impoverendo lavoratori e uffici. Questo contratto, che include altri meccanismi premiali, si affianca ad altri interventi volti a rimettere in moto la macchina amministrativa, come le progressioni verticali per oltre 2000 dipendenti, le nuove assunzioni, tra cui gli 800 nuovi vigili del concorso in svolgimento, e le nuove indennità per le Elevate Qualificazioni. Questo è il risultato di un'amministrazione dialogante che tutela il lavoro, grazie al lavoro dell'assessore Catarci e degli uffici che insieme ai sindacati hanno permesso di segnare un passo in avanti atteso da anni e che potrà essere ulteriormente migliorato in futuro", concludono. (Com)