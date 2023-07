Libano: escalation nel sud del Paese, missione Unifil monitora il confine con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di pace della missione di interposizione Onu nel Libano del sud (Unifil) stanno monitorando la Linea blu, al confine con Israele, dopo che ieri sera tre membri di Hezbollah sono rimasti feriti dall’esplosione di una granata in prossimità della località di Bustan. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa nazionale libanese “Nna” la vicedirettrice dell'ufficio stampa dell'Unifil, Candice Ardel, sottolineando che il comandante Unifil, generale Aroldo Lazaro Saenz, “mantiene i contatti con le autorità libanesi e israeliane per evitare un'ulteriore escalation nel sud del Paese”. Ardel ha affermato: “Fortunatamente la situazione oggi si è calmata. Tuttavia, gli eventi potrebbero evolversi rapidamente e invitiamo tutti a non aumentare le tensioni". Ieri, 12 luglio, tre membri del partito sciita libanese filo-iraniano Hezbollah sono rimasti feriti dall'esplosione di una granata nei pressi della città di Bustan, al confine tra Libano e Israele. Lo ha riferito il sito d’informazione “Lebanon 24” (vicino al primo ministro uscente, Najib Miqati), aggiungendo che "le ferite sono state lievi e i tre sono stati portati in un ospedale della città di Tiro, nel sud del Libano". Secondo quanto riferito da una fonte della sicurezza libanese al quotidiano “L’Orient le Jour”, sarebbero stati i soldati israeliani a lanciare la granata verso i membri di Hezbollah "attraverso il confine". (Lib)