Roma: Masi (Fd'I), incertezza sul futuro di Acos, si prospetta ennesimo fallimento di Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe il caso di dire: dopo di lui il diluvio. La Giunta Gualtieri rischia di affossare anche l'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici di Roma Capitale che da metà Luglio probabilmente non potrà svolgere il proprio ruolo". Lo dichiara in una nota il consigliere di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina, Mariacristina Masi. "In una città come Roma, in cui i servizi sono carenti e spesso inefficienti è fondamentale la funzione svolta dall'Agenzia proprio per dare un quadro chiaro della situazione. Tutto ciò si ripercuote sui lavoratori, nonostante il nostro impegno affinché fossero tutelati i diritti dei vincitori del concorso, che attendono le assunzioni a tempo indeterminato e affinché quelli, con contratti a termine, non fossero totalmente abbandonati, siamo arrivati a un vicolo cieco. Questi ultimi saranno a casa dal 15 luglio fermando di fatto il lavoro. Siamo allo sbando. Ci chiediamo a questo punto se l'intenzione dell'Amministrazione sia quella di smantellare il servizio, visto che abbiamo avuto serie difficoltà anche a discutere l'argomento nelle commissioni richieste", conclude.(Com)