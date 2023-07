Aspi: Oliveri, sicurezza al centro nostro piano trasformazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ospite di Sky, la presidente di Autostrade per l'Italia, Elisabetta Oliveri ha commentato la nuova campagna per la sicurezza stradale lanciata da Aspi con Polizia di Stato, curata dal regista della fortunata serie "Mare Fuori" Carmine Elia, ed interpretata dall'attore Giacomo Giorgio. "La sicurezza è al centro del nostro piano di trasformazione e questa campagna è una delle tante iniziative messe in campo con la Polizia stradale". Come quella del Safety Point: "Abbiamo inaugurato il primo Safety Point nell'Area di Servizio Casilina Est, sulla A1 e presto ne arriveranno altre 3 – ha annunciato Oliveri -. I Safety Point sono dei corner che si trovano all'interno delle aree di sosta, in cui i viaggiatori possono mettersi in contatto direttamente con la Polizia stradale, ricevendo assistenza o comunicando a loro volta degli elementi di rischio che hanno osservato lungo la rete". Oliveri ha poi affrontato il tema dei cantieri per l'ammodernamento rete:" L'anno scorso sulla rete Aspi abbiamo avuto mediamente 330 cantieri attivi al giorno, con 8.000 persone a lavoro per ammodernare gli asset autostradali: l'approccio da tenere in prossimità dei cantieri dev'essere sempre di massima prudenza. È importante ricordare che ci sono persone che quotidianamente dedicano lavoro e impegno su strada, per questo è imprescindibile rispettare la segnaletica di cantiere e i limiti di velocità. La nostra campagna ha l'obiettivo di sensibilizzare i viaggiatori al rispetto delle norme e alla massima attenzione alla guida. Il nostro impegno è quello di lavorare affinché la nostra rete sia sempre più sicura, grazie anche al supporto delle nuove tecnologie". (Rin)