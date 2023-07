Venezuela: presidente Assemblea nazionale, nessuna missione di osservazione Ue alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela, ha assicurato che il regime di Nicolas Maduro non consentirà nuovamente la presenza di una missione di osservazione elettorale dell'Unione europea in Venezuela. "Ti dico, Josep Borrell, nessuna missione di osservazione europea verrà qui finché saremo i rappresentanti dello Stato venezuelano”, ha detto Rodriguez. La dichiarazione segue la risoluzione approvata dal Parlamento europeo, in cui si condanna la squalifica di candidati dell’opposizione alle elezioni presidenziali in programma in Venezuela il prossimo anno. (Vec)