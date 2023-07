Libia: missione Onu chiede di fermare immediatamente il blocco dei giacimenti petroliferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha chiesto l’immediata riapertura dei giacimenti petroliferi chiusi in risposta all’arresto dell'ex ministro dell’Economia libico, Faraj Boumtari. In una nota diffusa sul proprio sito web, l’Unsmil si è detta “turbata dalle notizie sulla chiusura di alcuni giacimenti petroliferi” che andrebbe a colpire “inutilmente la principale fonte di reddito del popolo libico”. La missione Onu afferma che “il blocco deve cessare immediatamente” e che “il petrolio e le altre risorse naturali della Libia non dovrebbero essere usati come strumento di contrattazione in nessuna forma di controversia interna”. Al tal riguardo, l’Unsmil ha invitato “tutti i leader politici, di sicurezza e sociali ad astenersi da qualsiasi forma di escalation, incluso l'uso di retorica incendiaria”, chiedendo di “mantenere la calma ed evitare qualsiasi azione unilaterale”, dal momento che “la Libia non può permettersi ulteriori divisioni”. (segue) (Lit)