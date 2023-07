Libia: missione Onu chiede di fermare immediatamente il blocco dei giacimenti petroliferi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di dimostranti libici ha interrotto la produzione del giacimento petrolifero El Feel (Elephant), situato nel sud-ovest del Paese e gestito da Mellitah Oil and Gas, joint venture tra la National Oil Corporation (Noc) ed Eni. Lo ha riferito ad “Agenzia Nova” una fonte libica presente sul sito che, a regime, estrae circa 70 mila barili di petrolio della qualità Bu Attifel, povera di zolfo e molto facile da raffinare. “Il campo rimarrà aperto ancora per un prevede periodo, il tempo di scaricare il carburante rimasto. Ma tra poche ore verrà chiuso”, ha detto la fonte. I dimostranti chiedono la liberazione di Boumtari, ministro dell’Economia all’epoca del Governo di accordo nazionale (Gna) dell’ex premier Fayez al Sarraj, scomparso due giorni fa all’aeroporto internazionale Mitiga di Tripoli, controllato dalla milizia Rada (Forze speciali di deterrenza), uno dei gruppi armati più potenti della Tripolitania, la regione libica nord-occidentale. Già minacciato in passato da capi milizia per il mancato pagamento dei salari, Boumtari (membro della tribù degli Zawiya che popolano le regioni orientali di Agedabia, Kufra, Brega e Gallo-Ujla) ha ricoperto diversi incarichi nel governo di Tripoli ed era in lizza per candidarsi alla carica di governatore della Banca centrale della Libia per succedere Al Saddiq al Kabir, il funzionario libico più longevo attualmente in carica. (segue) (Lit)