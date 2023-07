Israele: patriarca latino denuncia aumento aggressioni degli ebrei contro i cristiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca latino di Gerusalemme, monsignor Pierbattista Pizzaballa, ha denunciato l'aumento delle aggressioni degli ebrei contro i cristiani nella città. Intervistato dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il prelato ha affermato che queste violenze “non sono nuove, la novità è la frequenza con cui si verificano e il fatto che sono quasi un fenomeno normale”. Pizzaballa ha aggiunto di essere stato aggredito a Gerusalemme, sebbene “non spesso”. Per esempio, il patriarca latino è stato oggetto di sputi e al riguardo ha osservato che questa è l'aggressione più frequente contro i cristiani nella città, “accanto agli insulti”. Pizzaballa ha poi dichiarato che, da quando si è insediato il nuovo governo israeliano, si è registrato “un aumento significativo” degli attacchi contro i sacerdoti e degli atti di vandalismo contro i siti cristiani. “Non so se vi sia una connessione”, ha proseguito il patriarca latino, secondo cui “la fonte di tali attacchi è l'educazione”. Vi sono, infatti, “bambini che sputano e urlano contro i cristiani: qualcuno deve averglielo insegnato”. Per il prelato, “forse vi è una giovane generazione, ad esempio negli insediamenti, che è cresciuta in un contesto estremista o polarizzato e non conosce diversità”. A ogni modo, “possiamo solo fare ipotesi”, ha osservato il monsignore. (segue) (Geb)