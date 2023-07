Pd: Gualtieri, Festa Unità Roma svela che politica è passione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha tagliato il nastro con cui è stata inaugurata la Festa dell'Unità di Roma alle Terme di Caracalla. "Sono affezionato alla Festa dell'Unità, con Enzo Foschi ne abbiamo fatte un numero che non diciamo per non svelare la nostra età. La festa dimostra che la politica è passione, come deve essere, e per questo ringrazio le volontarie e i volontari che la rendono possibile tutti gli anni. È la prima volta, dopo anni, che il programma c'è tutto fin dall'inizio, collega bene i temi di questa stagione e politica e mostra come le nostre priorità siano le priorità della fase. Siamo in prima fila per la sfida per i diritti, contro i cambiamenti climatici, le diseguaglianze e tutti gli altri temi sui quali il Pd ha deciso di giocare una battaglia di allargamento e di consolidamento, e che sono il discrimine tra progressisti e conservatori", ha concluso. (Rer)