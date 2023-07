Rifiuti: Gualtieri, avviate soluzioni ma ci vuole tempo, ora cambi in Ama e avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Sulla gestione dei rifiuti di Roma "è stato avviato il cambiamento ma ci vuole tempo" e siccome "non abbiamo apprezzato alcune lentezze e inefficienze di Ama nella gestione di una fase comunque molto difficile, chiediamo un cambio di passo all'azienda. Ci mettiamo la faccia e proseguiremo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell'inaugurazione della Festa dell'Unità a Roma. L'attuale situazione dei rifiuti a Roma dipende da "un problema che c'è stato con la flotta dei mezzi, legato anche a irregolarità che sono state scoperte nella gestione impropria delle manutenzioni. Noi abbiamo chiesto un cambio di passo all'Ama. Domani ci sarà infatti un consiglio di amministrazione straordinario. La strada è quella che abbiamo tracciato: un nuovo piano industriale, l'acquisto di nuovi mezzi. Le strade torneranno pulite, certo. Torneranno pulite quando l'azienda recupererà questi limiti e saprà rilanciare la flotta - ha detto il sindaco -. Abbiamo una flotta vecchia, più di 13 anni, quando dovrebbe averne non più di otto. Questo è stato l'effetto delle scelte sbagliate della scorsa consiliatura - ha aggiunto -. Lo vedrete nella relazione che domani sarà presentata: è stato bloccato l'acquisto dei grandi mezzi, perché si è pensato che una grande città come Roma si potesse gestire solamente con il porta a porta e con i mezzi piccoli. Per cui non sono stati comprati i mezzi grandi. Non ci stanno. È stata fatta un'unica gara, fatta talmente male che il Tar l'ha annullata. Abbiamo messo le risorse e fatto un piano industriale per comprare i nuovi mezzi e mantenere quelli attuali. È un lavoro complicato, bisogna dirlo. Come per la metropolitana: ci vuole un po' di tempo. Ma siamo sulla strada giusta. Non abbiamo apprezzato alcune lentezze e inefficienze nella gestione di una fase comunque molto difficile, e quindi chiediamo un cambio di passo all'azienda. Ci mettiamo la faccia e proseguiremo". (Rer)