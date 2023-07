Ambiente: Cirielli assiste a insediamento del comitato di indirizzo del Fondo per il clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, ha partecipato alla riunione di insediamento del comitato di indirizzo del Fondo italiano per il clima presso il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. Lo ha reso noto la Farnesina su Twitter, sottolineando che il Fondo italiano per il clima è il "principale strumento pubblico per gli obiettivi assunti dall'Italia nell’ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente". (Res)