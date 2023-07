Pd: Veloccia, Festa Unità a Roma occasione per discutere delle sfide che riguardano città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, insieme al sindaco Gualtieri, al nuovo segretario del Pd Roma Enzo Foschi e a tanti amici e compagni del Partito democratico abbiamo inaugurato la Festa dell'Unità di Roma. Così in una nota l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. "Come ogni anno la Festa è l'occasione per dare un messaggio di unità del nostro partito e, grazie al nutrito programma di incontri e dibattiti che la animeranno, per discutere delle importati sfide che attendono Roma", conclude. (Com)